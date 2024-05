Famalicão: Mega cortejo em Avidos a favor do Santo Ovídio

A poucos dias do arranque das Festas Antoninas, o PS emitiu um comunicado onde volta a contestar o valor do orçamento municipal para estas festividades e compara com o que é gasto em festas populares dos concelhos vizinhos, para concluir que em Famalicão há «um despesismo injustificável».

Por comparação, diz que outros municípios, «também com festas concelhias enraizadas e com projeção nacional e internacional», apresentam «programas similares e orçamentos consideravelmente mais baixos, que em alguns casos atingem metade do dinheiro que é gasto em Famalicão». Os socialistas citam o orçamento da Festa das Cruzes, em Barcelos, edição de 2024, que rondou os 575 mil euros, com Xutos & Pontapés, Ana Moura, Fernando Daniel e os Quatro e Meia, como cabeças de cartaz; também o de S. João de Braga, que tem dez dias de festa e custa meio milhão de euros, com The Gift, David Carreira e Ana Malhoa. Apontam, ainda, o orçamento global das Festas de S. João do Porto que «é de 680 mil euros», com Quim Barreiros, Augusto Canário, Diapasão, Bandalusa, Zé Amaro, Jorge Guerreiro e Ana Moura.

O PS garante que é a favor da realização das Festas Antoninas e defende que as mesmas devem ter um programa rico e diversificado, que garanta «dignidade, brilho e larga participação popular». Mas considera que quase um milhão de euros não se adequa ao «contexto económico atual e ao programa apresentado». Além de perguntar ao presidente da Câmara onde é gasto este valor, os socialistas interrogam-se sobre qual será a fasquia do próximo ano.

Recorde-se que por altura da votação do programa e orçamento na reunião de Câmara, e perante o mesmo teor das críticas socialistas, o presidente da Câmara Municipal justificou a subida do orçamento com um maior número de atividades e com uma maior aposta nas Marchas Antoninas, que terão apresentação multimédia em ecrãs pela cidade.