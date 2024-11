Famalicão: Megalopolis e A Substância para ver nas sessões do Cineclube

Da programação do Cineclube de Joane para o mês de dezembro realce para as exibições dos filmes “Megalopolis” e “A Substância”. O filme de Francis Ford Coppola, com as interpretações, entre outras, de Adam Driver, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, é exibido no dia 5, enquanto que a película de Coralie Fargeat, com Demy Moore, está agendada para o dia 19.

A programação contempla, ainda, no dia 12, “O Éden”, de Andrés Ramirez Pulido; “Loulou”, de Maurice Pialat, no dia 26.

O próximo ano começa com “Paixão”, de Ryusuke Hamaguchi, a 2 de janeiro, e prossegue, no dia 9 com “Anora”, de Sean Baker, e “As Filhas do Fogo + Ossos”, de Pedro Costa, no dia 16. No dia 23 pode ver “The Apprentice – A História de Trump”, de Ali Abbasi e, no dia 30, “Police”, de Maurice Pialat.

As sessões são às 21h45, no pequeno auditório da Casa das Artes.