Famalicão: Meia Maratona condiciona e proíbe circulação automóvel

Famalicão: Festa do outono em Nine

A Associação de Pais de Nine realiza, na tarde do próximo sábado, a terceira edição da Festa do Outono. A partir das 17 horas, no Largo da Escola Básica, a festa contempla várias atividades, acompanhadas por boa comida.

Uma aula de Zumba é o primeiro momento, seguido de um peddy-paper e da atuação do Grupo da Academia Sénior. Às 19h15, há música popular com Maria João e Sérgio Oliveira e, às 20h30, com Simão Silva e Amigos. A partir das 22 horas, a música fica a cargo do DJ Carlos Soares e amigos.