Famalicão: Meia Maratona corre-se a 15 de outubro

O Trail LAP50 Rotary Famalicão, que decorreu em maio passado, permitiu angariar 3 mil euros que foram convertidos em equipamentos e materiais médicos (entre monitor de sinais vitais, cadeiras de rodas, medidores de tensão, etc) que foram entregues à Cuidar Maior.

A entrega foi feita no dia 11 de julho à instituição com sede em Requião, representada pelo padre Domingos Machado, por Rui Oliveira, Raquel Carvalho e Helena Correia, que receberam estes equipamentos do clube rotário que se fez representar pelo seu presidente Domingos Freitas, e pelos companheiros Emanuel Costa e Francisco Freitas.

A prova teve o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a colaboração da equipa de atletismo Dive – Liberdade FC e do Ginásio Status. O evento, que decorreu no dia 28 de maio, e que juntou cerca de 1.500 atletas de 5 nacionalidades a percorrer os desafiantes trilhos, terminou em ambiente de festa no Parque da Devesa e começa a afirmar-se no panorama nacional como uma prova de referência. Na atualidade, é o único Ultra Trail a decorrer no concelho e não deixou de cumprir com a vocação solidária que está na sua génese.