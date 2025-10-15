Famalicão: Meia Maratona (e prova de 10km) realiza-se na manhã de domingo

Mais de 3000 atletas nacionais e estrangeiros estarão na partida da 11ª Meia Maratona de Famalicão. A prova realiza-se no próximo domingo, dia 19 de outubro, com partida marcada para as 9h30, na Avenida Brasil, e inclui uma prova de 21 quilómetros e uma corrida/caminhada de 10 quilómetros.

A prova está integrada no calendário do World Athletics, permitindo a homologação das marcas.

A Q8 11ª Meia Maratona de Famalicão conta com a participação de atletas de elite internacionais, nomeadamente, os quenianos Shadrack Korir – vencedor da Meia Maratona de Nuaille (França), em 2025 -, e Faith Chepkoech – vencedora da Meia Maratona de Lisboa, em 2024. Entre os atletas portugueses, destaque para a presença de Miguel Borges (Sporting Clube de Braga) e de Carlos Costa (Vizela Corre).

A prova é uma organização conjunta do Município de Vila Nova de Famalicão e da Run Porto, tendo como patrocinador principal a Q8.

A corrida de 21 quilómetros arranca da Avenida Brasil, em direção ao centro urbano – com passagem por várias ruas emblemáticas da cidade -, depois segue a Estrada Nacional 206, virando para Vale São Cosme até inverter a marcha junto à Têxtil Manuel Gonçalves (Avenida Central/EN309), em direção à meta, que se encontrará instalada no parque de estacionamento do CITEVE. Já a prova de 10 quilómetros, abrange um circuito pelo centro urbano, com partida e chegada no mesmo local que a meia maratona.

As inscrições estão esgotadas.