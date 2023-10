Famalicão: Meia Maratona pode bater recorde de inscritos

Na manhã de domingo, a partir da Avenida do Brasil, o concelho de Famalicão vive um dos seus momentos desportivos mais altos com a realização da meia maratona, da corrida de 10 km e da caminhada.

O ano passado estiveram presentes dois mil atletas, mas este ano a organização espera superar este número. A razão principal é que o evento desportivo foi antecipado, costumava realizar-se em novembro mas, devido ao calendário desportivo e às condições meteorológicas, decidiram fazer um mês antes.

A organização continua a ser da Runporto e do município de Famalicão, com apoio das forças de segurança, bombeiros e voluntários.

Na apresentação, que decorreu esta segunda-feira, dia 9, nos Paços do Concelho, estiveram presentes os responsáveis da organização; Vanessa Carvalho, madrinha da prova, e as atletas Rosa Oliveira e Dulce Félix. Jorge Teixeira, da Runporto, aguarda um bom número de atletas, alguns de referência nacional que vêm disputar a vitória. A partida está marcada para as 9h30, na av. do Brasil, e chegada ao parque de estacionamento do CITEVE.

O vereador do desporto, Pedro Oliveira, realça que a meia-maratona é uma referência entre as mais de três dezenas de provas desportivas que acontecem em Famalicão, pelo número de envolvidos e até pelas suas nacionalidades. Este ano há já inscritos de 14 países.

O autarca recorda que a prova tem vindo a sofrer ajustes no sentido de melhorar. O ano passado foi a introdução da corrida dos 10 km para chegar a um outro leque de pessoas; este ano optaram por fazer mais cedo, para evitar os constrangimentos do mau tempo e o interesse dos atletas dentro do seu calendário desportivo.

Apesar disso, a atleta Vanessa Carvalho, vencedora da Maratona do Porto, não vai competir devido a outros objetivos competitivos, mas associa-se à iniciativa pelo «carinho que tem a esta prova», que também já venceu.

Nesta conferência de imprensa, a atleta famalicense recebeu, das mãos do vereador Pedro Oliveira, o troféu pela vitória na Maratona do Porto, que aconteceu quase há uma no (6 de novembro de 2022). Vanessa Carvalho ficou em segundo lugar, mas o controlo de doping afastou a que cortou a meta em primeiro lugar, o que elevou a Vanessa à categoria de vencedora. A atleta do SC de Braga, que ainda tem uma curta carreira competitiva, mas já cheia de troféus, disse que vai guardar este prémio como algo muito especial.

Na apresentação da prova, a Runporto forneceu alguns dados estatísticos relativamente às últimas edições da meia-maratona de Famalicão e Jorge Teixeira diz que se registam diferenças relativamente a antes e depois do covid. Por exemplo, no ano passado 22% dos participantes da meia-maratona tinham entre 18 e 34 anos de idade. Mas não é restritiva ao nível das idades. A título de curiosidade, este ano o homem mais velho tem 72 anos e a senhora 64 anos.

Em 2022, os vencedores da meia-maratona de Famalicão foram Hélio Gomes e Dulce Félix, que volta a competir este ano.