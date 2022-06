Famalicão: Meio milhar de pessoas integram as marchas Antoninas

Mais de meio milhar de pessoas integram as marchas que, este ano, voltam a desfilar pelas ruas da cidade, depois de dois anos de interregno. Numa saudável competição entre associações, cada uma exaltando o orgulho e a paixão colocado na sua marcha, é na noite do dia 12 de junho que cada grupo participante faz prova dos meses de muito trabalho e ensaios.

Para esta que é uma das maiores noites do ano do concelho – a grande noite de Santo António – “Jornais de Vila Nova” é o tema do aguardado regresso das marchas, através da Associação Recreativa e Cultural de Antas; União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz; Associação Cultural e Desportiva de São Martinho de Brufe; Casa do Povo de Ruivães; Associação Recreativa e Cultural da Flor Monte – Carreira; Associação Cultural e Recreativa São Pedro Riba D’Ave e LACS – Associação Cultural de São Salvador da Lagoa. Arrancam pelas 21h30, por esta ordem, da Avenida de França em direção aos Paços do Concelho, que é palco para a atuação final.

As marchas «cresceram e melhoraram substancialmente ao longo dos últimos anos e hoje são um momento de grande beleza e alegria», assinala Mário Passos. O presidente da Câmara Municipal acrescenta que a qualidade patenteada resulta do «trabalho espetacular que as associações fazem e que merece ser apreciado por todos».

Sobre o tema escolhido, o edil fala de uma viagem pela história da imprensa escrita de Vila Nova de Famalicão e que os famalicenses podem esperar «uma aula alegre, divertida e entusiástica».

Para além do desfile na rua, os famalicenses podem também assistir à atuação das Marchas nos Paços do Concelho, nas bancadas instaladas junto ao palco com capacidade para cerca de 1800 pessoas. A abertura das bancadas ao público está prevista para as 20h00. À semelhança dos últimos anos, o momento poderá também ser acompanhado em direto a partir da página de Facebook e do site do Município.

Este ano há um aumento do prémio de participação para todas as Marchas, que passou dos 5 mil para os 7500 euros. Para além dos lugares do pódio, serão ainda atribuídos os prémios de “Melhor Música”, “Melhor Letra”, “Melhor Coreografia”, “Melhor Guarda-Roupa”, “Melhores Arcos” e “Marcha Mais Popular”.

O júri é constituído por cinco convidados pelo município: um coreógrafo, um encenador, um escritor, um maestro e um figurinista. O anúncio da classificação e dos vencedores será conhecido ao longo da própria noite através do envio da ata do júri às marchas participantes. Na mesma altura, a Câmara Municipal utilizará as suas plataformas comunicativas para anunciar a classificação. A entrega dos prémios está agendada para segunda-feira, dia 13 de junho, feriado municipal, na Praceta Cupertino de Miranda, a partir das 18h30.

Programa completo das Festas Antoninas em www.famalicao.pt.