Famalicão: Meio milhar de voluntários famalicenses reúnem-se este sábado no Parque da Devesa

Famalicão: Centro Social de Bairro alarga capacidade de resposta com 870 mil euros do PRR

O Centro Social de Bairro vai alargar o edifício para duplicar a resposta aos utentes com deficiência, contando com um apoio do PRR, no valor de 870 mil euros. Trata-se do alargamento e requalificação de salas do antigo centro de atividades ocupacionais dos jovens com incapacidades.

A instituição de Bairro, uma das mais antigas do concelho, já dá apoio a 30 jovens e adultos com incapacidades, mas com este novo edifício, vai duplicar a capacidade do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão, sendo que alguns dos novos utentes já vão participando em atividades da instituição.

A diretora do Centro Social de Bairro, Ana Maria Silva, fala de um «projeto importantíssimo» para dar resposta a uma lista de espera muito grande da parte destes utentes.

Agora, e uma vez o projeto aprovado, será lançado o concurso público para obra projetada, estimando-se a sua conclusão em meados e 2024. É conhecido que o PRR tem datas muito apertadas.

Na sua totalidade, o projeto é de um milhão e duzentos mil euros, o que significa que a instituição terá que comparticipar com uma fatia do orçamento. A diretora do Centro Social de Bairro diz que um próximo passo será, assim, a procura por mais apoios financeiros.

A instituição de Bairro vai, ainda, lutar por apoio da Segurança Social para a frequência destes utentes.

Recorde-se que este Centro Social tem várias valências, da infância aos seniores, incluindo os portadores de deficiências que usufruem de uma quinta pedagógica, onde contactam com animais, com a natureza, cultivam legumes e se capacitam para esta área da agricultura.