Famalicão: Melão, vinho verde, fumeiro… e animação

A Câmara Municipal vai oferecer vouchers, de 20 e 10 euros, aos alunos do 1.º Ciclo inseridos nos escalões A, B e C para a aquisição de material escolar e os cadernos de atividades de Português, Matemática e Estudo do Meio para os alunos do 1.º e 2.º anos de escolaridade, e do caderno de atividades de Inglês para os alunos do 3.º ano.

São cerca de 118 mil euros «de investimento no futuro de Famalicão», assinala o presidente da Câmara Municipal, numa medida que abrange quase 2 mil alunos e que começa a ser implementada a partir de segunda-feira, dia 7 de agosto, com o envio dos códigos para levantamento dos cadernos de atividades. A partir de 14 de agosto, serão enviados os códigos dos vouchers correspondentes ao valor da oferta para a aquisição de material escolar.

Este “cheque-oferta” para o material escolar destina-se aos alunos do 1.º ciclo matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública de Famalicão. Os vouchers de 20 euros são para os alunos beneficiários dos escalões A e B e os de 10 euros aos estudantes do escalão C.

Para beneficiarem deste apoio os encarregados de educação devem utilizar o código que será enviado via SMS, no mês de setembro, para o contacto que está inserido na Plataforma SIGA, apresentando-o em qualquer uma das livrarias/papelarias aderentes de Vila Nova de Famalicão, devendo fazer-se acompanhar do cartão de cidadão do aluno.

A lista dos estabelecimentos aderentes está em www.famalicaoeducativo.pt, nos estabelecimentos escolares e na página pessoal do aluno na Plataforma SIGA.

Este apoio municipal «é um investimento na educação e no futuro de Famalicão, que todos os anos procura dar melhores condições aos alunos, num apoio que sabemos importante para as famílias, que neste período do regresso às aulas têm encargos acrescidos», refere Mário Passos.