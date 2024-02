Famalicão: Melhor ano de sempre dá negócios de 97 milhões de euros à Riopele

Depois do acordo para a rescisão do contrato com a equipa técnica liderada por Nelsinho, a SAD do Ribeirão FC escolheu Luís Silva, treinador que já representou o FC Famalicão, com responsabilidades no escalão sub-23, na época 20/21.

O treinador tem um passado ligado aos escalões de formação do Rio Ave Futebol Clube tendo, inclusive, orientado a equipa de juniores A do emblema vilacondense.

Luís Silva, que tem como adjunto Francisco Barbosa, já trabalha com o plantel ribeirense, com vista ao jogo de domingo, em casa do Vilar de Perdizes.