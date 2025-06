Famalicão: Melhoria da iluminação na Avenida de França vai condicionar circulação automóvel

A Mostra Comunitária “Recordar Vermoim” decorre nos dias 27 e 28 de junho, mas a festa começa um dia antes com a sessão solene comemorativa do Dia da Freguesia, marcada para as 21h30.

Teatro, dança, música e um torneio de matraquilhos humanos constam do programa que abre às 19 horas do dia 27. Neste dia, há aula de pilates, representação teatral dos alunos das escolas da Estalagem e Agra Maior, música com a banda Trio d´Ataque e com o Dj Vítor Oliveira.

Na manhã do segundo dia, há rastreios de saúde, passeio de bicicletas antigas, torneio de matraquilhos humanos, atuação do grupo de ginástica Zumba ACV, demonstrações pela Academia Alex Ryu Jitsu e música com a banda Mr. Gang e o DJ Heart Beater