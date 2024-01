Famalicão: Melinha faz hoje 101 anos e ainda é ela que prepara o pequeno almoço todos os dias

A SAD do Ribeirão FC oficializou, esta sexta-feira, Nélson Silva, mais conhecido por Nelsinho, como treinador do plantel.

Ricardo Ribeiro é o adjunto e Gilberto Braga o treinador de guarda-redes.

O Ribeirão FC prepara a deslocação a Vila Real, casa do último classificado da série A do Campeonato de Portugal. A partida, da jornada 16, disputa-se na tarde de domingo, a partir das 15 horas, no Campo do Calvário.

Os ribeirenses, depois da vitória de domingo passado, sobre o segundo classificado (Pevidém), já com Nelsinho no comando técnico, estão com 16 pontos, a um ponto de saírem da zona de despromoção, enquanto que o Vila Real ocupa a última posição com 12 pontos.