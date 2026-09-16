Este sábado, 19 de setembro, o Largo José da Silva Freitas em Pousada de Saramagos vai ser palco do evento “Goodbye Summer”, a última festa de verão na freguesia que vai contar com animação para todas as idades.

Entre as 18h00 e as 20h00, o DJ Pedro Monteiro vai dar início ao ambiente festivo, seguido pela apresentação desportiva para a época 2026/2027, a partir das 20h00. O DJ Pedro Monteiro regressa entre as 21h00 e as 22h00 e depois sobem ao palco os Meninos da Favela com um espetáculo que promete surpreender.

Para os mais novos há insuflável, modelagem de balões e pinturas faciais.

O evento, promovido pela junta de freguesia, é de entrada livre.