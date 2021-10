O Mercadinho de Lousado, iniciativa que parou devido à pandemia, está de regresso. Realiza-se no dia 14 de novembro, no parque infantil 25 de Abril, no lugar do Souto.

Trata-se de uma feirinha, com venda de vários produtos locais, por pessoas da freguesia. Esta iniciativa, que se realiza ao segundo domingo de cada mês, é também um momento de convívio da comunidade lousadense.