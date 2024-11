Famalicão: Mercadinho de Natal em Delães

No próximo domingo, a União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos inaugura a nova Casa Mortuária.

A cerimónia, marcada para as 12 horas, conta com as presenças do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga, D. Delfim Jorge Esteves Gomes; do pároco da freguesia, Pe. Nuno Vilas Boas, e do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

Um dos momentos da cerimónia será a inauguração do painel artístico da Casa Mortuária de Esmeriz, criado pela Escola de Cerâmica Artística da Fundação Castro Alves, sob a direção da artista plástica famalicense Angelina Silva.

A nova Casa Mortuária foi pensada «para responder a uma necessidade sentida pela comunidade, oferecendo um espaço digno e acolhedor para homenagear os entes queridos e proporcionar conforto às famílias em momentos de luto», refere Armindo Mourão.

O autarca desta união de freguesias frisa, ainda, que «esta era uma ambição muito antiga da população. Trata-se de uma valência que não existia, de enorme utilidade, e que, por isso, foi identificada como uma prioridade». Este investimento, garante, «reflete o compromisso em criar infraestruturas que humanizam e valorizam a vida em comunidade». Por estas razões, Armindo Mourão convida a população a participar neste momento simbólico «e a conhecer o espaço que passa a fazer parte do património local».