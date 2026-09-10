Este fim de semana, no centro da cidade, pode conhecer muitas das modalidades desportivas disponíveis no concelho e o trabalho desenvolvido pelas associações e clubes locais. O desporto é, assim, o foco da próxima edição dos mercados urbanos “Vai à Vila”, marcada para sábado e domingo (12 e 13), com a presença de duas dezenas de associações desportivas famalicenses e várias atividades para todas as idades, relacionadas com atletismo, badminton, basquetebol, boccia, matraquilhos, ténis de mesa e voleibol, inclusive um circuito de ciclismo, arborismo kids e percursos motor kids. A par de tudo isto, também haverá animação musical, com Sofia Machado, pelas 16h00, na Praça D. Maria II.

O espaço dedicado à experimentação de modalidades desportivas estará aberto no sábado, das 15h00 às 19h00, e no domingo, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Os stands vão funcionar no dia 12, das 10h00 às 20h00, e no dia 13, das 10h00 às 18h00.

O Mercado Desportivo vai contar com a colaboração de 18 associações, entre os quais: Famalicense Atlético Clube (basquetebol), Groove Spot, 365 Running Project, Grupo Desportivo de Natação, Associação Papa Léguas de Famalicão, An-Dança, ARDLA, FitDance, Liberdade Futebol Clube, Ténis Clube de Famalicão, Escola de Karaté Shotokan de Delães, Apolo Famalicão, ESACRO, União Desportiva de Calendário, União Desportiva Bairrense, ARC A Flor do Monte, Clube de Petanca de Novais e Grucamo.

A entrada nos mercados ‘Vai à Vila’ é gratuita.