Nos dias 5 e 6 de dezembro, com mais de 30 expositores, vai decorrer o Mercadinho de Natal de Riba de Ave. No salão paroquial da vila, moradores e visitantes poderão desfrutar de atividades para todas as idades: mercadinho de artesanato, música ao vivo, animação infantil (insuflável e pinturas faciais), iluminação festiva e a aguardada visita do Pai Natal, agendada para as 16 horas do dia 6 de dezembro.

Um fim de semana especial que visa proporcionar bons momentos e que também pretende ser solidário pela entrega de bens alimentares para oferecer às famílias mais vulneráveis um Natal mais feliz e aos mais pequeninos o espírito de partilha. Por isso, a Junta de Freguesia desafia os mais novos a levarem um brinquedo, em boas condições, que já não usem e que pode ser trocado por outro.

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