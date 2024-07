Famalicão: Mercado de verão este fim de semana, no centro da cidade

Este fim de semana, a Praça D. Maria II vai receber mais uma edição do mercado urbano “Vai à Vila”, desta vez dedicado ao verão com vários parceiros famalicenses.

O mercado vai funcionar no sábado das 10h00 às 23h00 e no domingo das 10h00 às 18h00, com animação cultural na tarde de domingo. Às 15h00 pode assistir à atuação da FitDance e às 17h00 da Associação dos Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense.