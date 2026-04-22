Famalicão: Mercado do Livro abre esta quinta-feira no centro da cidade

Desta quinta-feira a domingo, a Praça D. Maria II preenche-se de livros. O “Vai à Vila” é dedicado ao Mercado do Livro. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, terá presente várias editoras e livrarias locais e será preenchida com um vasto programa de atividades.

Na manhã (10h30) desta quinta-feira, está programada uma conversa com a ilustradora Raquel Costa. Depois, pelas 14h30, apresentação do livro “Titão, o peixe que queria voar”, pela autora Ana Carvalho e, pelas 18h00, lançamento da obra “Governar é Comunicar”, do consultor de comunicação famalicense Custódio Oliveira.

Dia 24, sexta-feira, às 10h30, nota para a apresentação do livro “O menino falado”, da autora Maria da Luz Fernandes; “Leituras Vivas”, promovida pelo Clube de Leitura (En)Volta dos Livros, às 14h30; ainda concerto poético “Fragmentos”, agendado para as 21h30, com Sandra Escudeiro e Vítor Mesquita.

No sábado, feriado do 25 de Abril, sessão de mediação de leitura com Rita Sineiro, às 10h30, e com a entrega de prémios da Fase Municipal do “CONVENCE-ME. Festa da Leitura do Ave”, às 15h00, com a apresentação do livro “Quando o amor é para sempre”, pela autora Catarina Rodrigues e pelo Clube de Leitura Pausa para Ler, às 18h00 e com uma forte aposta no talento da região, através da conversa “Vozes da literatura local”, a partir das 21h30, que junta os autores famalicenses Ana Marques, Maria João Mesquita e Miguel Coelho.

Domingo, dia 26 de abril, pelas 10h30, a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora apresenta o espetáculo “Teatro de Robertos”. O encerramento é às 16h00, a cargo do autor João Miguel Tavares, numa sessão orientada por Jorge Reis-Sá, a propósito do livro “José Sócrates, a ascensão”.

O Mercado do Livro de Famalicão estará de portas abertas das 10h00 às 19h00 na quinta-feira e no domingo, prolongando o horário até às 22h00 na sexta-feira e no sábado.