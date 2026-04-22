Concelho, Cultura

Famalicão: Mercado do Livro abre esta quinta-feira no centro da cidade

Desta quinta-feira a domingo, a Praça D. Maria II preenche-se de livros. O “Vai à Vila” é dedicado ao Mercado do Livro. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, terá presente várias editoras e livrarias locais e será preenchida com um vasto programa de atividades.

Na manhã (10h30) desta quinta-feira, está programada uma conversa com a ilustradora Raquel Costa. Depois, pelas 14h30, apresentação do livro “Titão, o peixe que queria voar”, pela autora Ana Carvalho e, pelas 18h00, lançamento da obra “Governar é Comunicar”, do consultor de comunicação famalicense Custódio Oliveira.

Dia 24, sexta-feira, às 10h30, nota para a apresentação do livro “O menino falado”, da autora Maria da Luz Fernandes; “Leituras Vivas”, promovida pelo Clube de Leitura (En)Volta dos Livros, às 14h30; ainda concerto poético “Fragmentos”, agendado para as 21h30, com Sandra Escudeiro e Vítor Mesquita.

No sábado, feriado do 25 de Abril, sessão de mediação de leitura com Rita Sineiro, às 10h30, e com a entrega de prémios da Fase Municipal do “CONVENCE-ME. Festa da Leitura do Ave”, às 15h00, com a apresentação do livro “Quando o amor é para sempre”, pela autora Catarina Rodrigues e pelo Clube de Leitura Pausa para Ler, às 18h00 e com uma forte aposta no talento da região, através da conversa “Vozes da literatura local”, a partir das 21h30, que junta os autores famalicenses Ana Marques, Maria João Mesquita e Miguel Coelho.

Domingo, dia 26 de abril, pelas 10h30, a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora apresenta o espetáculo “Teatro de Robertos”. O encerramento é às 16h00, a cargo do autor João Miguel Tavares, numa sessão orientada por Jorge Reis-Sá, a propósito do livro “José Sócrates, a ascensão”.

O Mercado do Livro de Famalicão estará de portas abertas das 10h00 às 19h00 na quinta-feira e no domingo, prolongando o horário até às 22h00 na sexta-feira e no sábado.

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Famalicão: As palavras vindas das bancadas deixam marcas (c/vídeo)

No mês dedicado à Prevenção dos Maus-Tratos na Infância, o Futebol Clube Famalicão associou-se à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens para alertar para o impacto das palavras nos jovens e crianças que praticam futebol.

As e os futebolistas da formação do emblema famalicense alertam para a importância que os comentários vindos das bancadas podem ter no rendimento desportivo de cada um, mas, particularmente, na vida social.

Famalicão: Gustavo Sá, o melhor jovem com «muito caminho para trilhar»

O médio criativo do FC Famalicão já recebeu a distinção, da Liga Portugal, de melhor jovem de março, um mês particularmente profícuo pois recebeu igual distinção do Sindicato dos Jogadores. Uma dupla distinção que premiou as boas prestações do jogador, parte de um coletivo que no mesmo período teve o melhor guarda-redes (Carevic), melhor defesa (Ibrahima Ba) e melhor treinador (Hugo Oliveira).

Gustavo Sá recebeu a distinção deixa o deixa «muito feliz e só possível devido à ajuda de todos os meus colegas. A equipa teve um registo muito bom no mês de março. Os bons resultados foram reconhecidos pelos prémios que recebemos este mês e isso é um orgulho para todos nós».

Este reconhecimento consolida, também, a evolução do médio que se sente «um jogador cada vez mais completo. Esse desenvolvimento das minhas capacidades tem sido visível ao longo da temporada, mas tenho a consciência de que ainda tenho muito caminho para trilhar».

Famalicão: Continental promove caminhada inclusiva que reverte para associações locais

A Continental Mabor está a promover uma caminhada inclusiva “Make Every Step Count” apadrinhada pela atleta famalicense Vanessa Carvalho como forma de sensibilizar a comunidade para a solidariedade social.

A iniciativa está agendada para o dia 16 de maio com partida no Parque das Azenhas, na Trofa e promete atividade ao ar livre e convívio a partir das 10h30.

A inscrição tem um custo de 2 euros e reverte a favor da CACI de Ribeirão, ACIP de Joane e APPACDM da Trofa onde podem ser feitas as inscrições.

Famalicão: Marcha do Orgulho LGBTQIAP+ regressa às ruas da cidade

O Movimento Humanamente convoca a sociedade civil para a Marcha do Orgulho LGBTQIAP+ que está marcada para o dia 27 de junho, às 15 horas, com concentração na Praça Dona Maria II, percorrendo várias ruas até à Câmara Municipal.

O mote deste ano é: “Visíveis em Luta, para afirmar que «o orgulho não cabe num armário nem se silencia perante a injustiça».

Diogo Barros, porta-voz do movimento, diz que «não estamos apenas a marchar por nós, estamos a marchar por um mundo onde a dignidade não seja um privilégio. Este é um espaço de todas as lutas: da interseccionalidade à sobrevivência. Ocupamos a rua porque a nossa dor é coletiva, mas a nossa força também o é. Seja contra a precariedade do pacote laboral ou contra o genocídio de povos, a nossa voz será sempre um eco de solidariedade e resistência».

O porta-voz acrescenta que a luta é transversal. Diz que não existe orgulho «sem direito a uma habitação condigna, sem o fim do sufoco do custo de vida e sem um combate intransigente ao racismo, ao femicídio e à violência doméstica». Acrescenta que «esta marcha pretende ser um espaço de convergência onde a luta contra o patriarcado e a precarização do trabalho, espelhada no atual pacote laboral, se une à exigência por um mundo mais justo».

A Humanamente ergue também a voz pela paz e pela autodeterminação dos povos, manifestando total solidariedade com o povo da Palestina e «exigindo o fim do genocídio». A organização defende que a luta local em Famalicão deve estar conectada com a resistência global contra todas as guerras. «Marchamos pelo pão, pela paz, pela casa e pela liberdade absoluta de ser e existir, sem medo e sem amarras», sublinha o movimento.

Famalicão: Campeão sub-23 guardado para a última jornada

O título nacional da Liga Revelação, campeonato reservado às equipas sub-23, será decidido na última jornada, marcada para a tarde do dia 28 de abril. Na luta estão o Académico de Viseu, líder com 31 pontos, e o FC Famalicão, que é segundo com 28 pontos.

Na derradeira jornada, a equipa viseense recebe o Leixões, enquanto que os famalicenses visitam o Benfica.

Na jornada desta terça-feira, o Famalicão venceu o Torreense, por 2-1, com golos de Gonzalo Pastor e Rudi Almeida, enquanto que o Académico venceu, em Braga, por 2-0.

Recorde-se que é a segunda vez consecutiva que os famalicenses chegam à última jornada na luta pelo título nacional. Na época passada tudo se decidiu no Estádio Municipal, na altura a favor do Torreense.

Famalicão: 365 Running Project conquista 2º lugar coletivo nos 16 e 25kms do Trail das Eiras

A equipa 365 Running Project participou no Trail das Eiras, no passado domingo, em Vermoim, numa prova a contar para o Campeonato Regional de Trail da Associação de Atletismo de Braga e para o Campeonato Concelhio de Trail.

A equipa alcançou o segundo lugar coletivo masculino nas distâncias Trail Sprint de 16 kms e Trail Longo de 25 kms.

Na distância mais curta, destaque para Marko Santos que foi o segundo melhor da geral e venceu o escalão M35 ao concluir a prova em 1 hora e 13 minutos e também Luís Gonzaga que ficou na terceira posição da geral e venceu o escalão M40 ao terminar o percurso em 1 hora e 16 minutos. No escalão M40, Renato Oliveira subiu ao terceiro lugar do pódio. No setor feminino, Cristina Oliveira venceu em F45.

Na distância de 25 kms, Sandra Castro foi terceira da geral e primeira no escalão F35 ao concluir o trail em 2 horas e 57 minutos, José Costa foi segundo no escalão sénior, seguido por José Silva na terceira posição. Pedro Oliveira venceu em M40.