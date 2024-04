Famalicão: Mercado do Livro abre sábado e termina no dia 25 de Abril

O livro e a promoção da leitura vão marcar a semana de 20 a 25 de abril. O Mercado do Livro estará patente nos stands do “Vai à Vila”, no centro da cidade, com exposição e venda de livros, promovidos pela Livraria Fontenova, Livreiro Arlindo Moreira, Edições Húmus, Editora Centro Atlântico, Editorial Novembro, Livraria Municipal e Fundação Cupertino de Miranda.

Também estão previstas apresentações de livros, sessões de contos e de poesia, espetáculos infantojuvenis, entre outros. Destaque para a apresentação do livro “O General que começou o 25 de Abril dois meses antes dos Capitães”, do jornalista João Céu e Silva, no dia 21 de abril, pelas 15h00, e para a conversa “O 25 de Abril por quem não o viveu – a palavra a dois escritores”, por Isabel Rio Novo e Rui Lage, com moderação de Jorge Reis-Sá, na quarta-feira, precisamente no dia em que se assinalam 50 anos do 25 de Abril, pelas 15h00.

O mercado do Livro vai funcionar na Praça D. Maria II na segunda e terça-feira, das 10 às 20 horas; das 10 às 22 horas, no sábado e quarta-feira (véspera de feriado); das 14 às 20 horas, no domingo e na quinta-feira (feriado).