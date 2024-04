Famalicão: Mercado do Livro de 20 a 25 de abril no centro da cidade

No período de 20 a 25 de abril, na Praça D. Maria II, o Vai à Vila será sobre o Mercado do Livro. Esta é uma organização do Município de Vila Nova de Famalicão, através da Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. Estará aberto das 10 às 20 horas, com exceção dos dias 21 e 25, que só começa às 14 horas.

Para além da exposição e venda de livros, o evento conta com um programa complementar da animação cultural e literária, com encontros com escritores, apresentações de livros, espetáculos de teatro, concertos musicais, exposições e horas do conto, para todos os públicos.

Os expositores participantes no evento representam o mercado livreiro e editorial famalicense, em concreto, com as participações da Livraria Municipal; Livraria Fontenova; Livreiro Arlindo Moreira; Edições Húmus, Editora Centro Atlântico; Editorial Novembro e Fundação Cupertino de Miranda.

Segundo o município, os objetivos gerais da iniciativa são a estimulação de hábitos da leitura na população famalicense; a promoção e o acesso a eventos culturais e literários; a promoção do mercado editorial e livreiro, bem como a interação entre leitores e escritores.

Programação:

Sábado, dia 20, às 10h30, espetáculo de teatro infantil “O Príncipe imperfeito”, por Inácia Cruz;

15h00, encontro com a escritora Raquel Patriarca: apresentação do livro infantil “Os Avós São as Pessoas Preferidas dos Pássaros”;

21h00, espetáculo “Rosto Poético: leitura de poesia e fado ao piano”, por Francisco Sousa e Filipe Luz.

Domingo, pelas 15h00, apresentação do livro “O General que começou o 25 de Abril dois meses antes dos Capitães”, de João Céu e Silva, com moderação de Luís Alberto Alves.

Segunda, dia 22, às 10h30, apresentação do livro “A poesia dança descalça”, por Rosa Sousa Mar e Yana Serdiukova; pelas

14h30, apresentação do livro “Poemas de calções”, por Lídia Borges e Patrícia Ferreira.

Na terça-feira, às 10h30, apresentação do livro “A menina dos caracóis de chocolate”, por Margarida Reis;

14h30, sessão de contos “Os provérbios nunca saem de moda!”, pela Biblioteca Municipal.

Quarta-feira, entre as 10 e as 11 horas, sessão de dinamização performativa e lúdica do livro “Elefantes, piscinas, … e combate ao desperdício alimentar”, por Bruno Batista;

14h30, sessão de contos “Os provérbios nunca saem de moda!”, pela Biblioteca Municipal. Às 21h00, Noite Camiliana, com tertúlia evocativa do bicentenário do nascimento de Camilo Castelo Branco, por Sérgio Guimarães de Sousa e João Paulo Braga, com moderação de Elzira Queiroga.

Dia 25, quinta-feira, pelas 15 horas, Conversa sobre: “O 25 de Abril por quem não o viveu – a palavra a dois escritores”, por Isabel Rio Novo e Rui Lage, com moderação de Jorge Reis-Sá. Às

21h00, no auditório da Biblioteca Municipal, Noite do Conto e da Poesia, com participação musical de Jorge Lomba.