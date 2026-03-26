Famalicão: Mercado do Livro de 23 a 26 de abril

O Mercado do Livro está de regresso ao centro da cidade. São quatro dias dedicados à promoção da leitura, com bancas de livrarias e editoras que vão apresentar ao público várias propostas literárias.

O mercado, que vai decorrer entre os dias 23 e 26 de abril, funciona como uma livraria ao ar livre, permitindo aos visitantes descobrir novos autores, comprar livros e participar em diversas atividades culturais.

A programação inclui apresentações de livros, conversas com escritores, sessões de contos para os mais novos e animação cultural. A iniciativa tem, também, uma componente educativa, com atividades para as famílias e escolas para estimular hábitos de leitura desde cedo.

Esta iniciativa decorre no âmbito do “Vai à Vila – Mercados Urbanos”, proposta municipal de animação do centro da cidade a cada fim de semana.