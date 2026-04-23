Concelho, Cultura

Famalicão: Mercado do Livro já abriu portas e só as fecha ao final da tarde de domingo

Por estes dias e até domingo, a Praça D. Maria II está preenchida de livros, através de várias editoras e livrarias locais e com um vasto programa de atividades.

O Mercado do Livro abriu esta quinta-feira e o dia de amanhã, sexta-feira, contempla a apresentação do livro “O menino falado”, da autora Maria da Luz Fernandes, às 10h30; “Leituras Vivas”, promovida pelo Clube de Leitura (En)Volta dos Livros, às 14h30; e o concerto poético “Fragmentos”, às 21h30, com Sandra Escudeiro e Vítor Mesquita.

No sábado, feriado do 25 de Abril, há uma sessão de mediação de leitura com Rita Sineiro, às 10h30, e a entrega de prémios da Fase Municipal do “CONVENCE-ME. Festa da Leitura do Ave”, às 15h00. Mais tarde, às 18 horas, é apresentado o livro “Quando o amor é para sempre”, pela autora Catarina Rodrigues e pelo Clube de Leitura Pausa para Ler. Para a noite, às 21h30, “Vozes da literatura local” com os autores famalicenses Ana Marques, Maria João Mesquita e Miguel Coelho.

Domingo, dia 26 de abril, pelas 10h30, a Companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora apresenta o espetáculo “Teatro de Robertos”. O último momento da edição deste ano do Mercado do Livro está marcado para as 16h00, com o autor João Miguel Tavares, numa sessão orientada por Jorge Reis-Sá, a propósito do livro “José Sócrates, a ascensão”.

O Mercado do Livro de Famalicão está de portas abertas das 10h00 às 22 horas (sexta-feira e sábado); no domingo fecha às 19 horas.

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Famalicão: Carević sente «muito orgulho» pelos 50 jogos no FC Famalicão (c/vídeo)

O guardião montenegrino, que chegou na época passada, cumpriu na partida frente ao SC Braga, o seu 50º jogo pelo FC Famalicão.

Carevic diz sentir «muito orgulho» e afirma que está «muito feliz» no emblema famalicense. Espera continuar a ajudar a equipa para que alcance «uma boa época. Estamos num bom momento, a jogar bem, com muita confiança e sinto-me muito cómodo. É trabalho de todos os jogadores e da equipa técnica», elogia.

Lazar Carevic tem sido peça chave na equipa de Hugo Oliveira, já tendo sido eleito guarda-redes do mês da Liga Portugal Betclic nos meses de agosto e março.

Confira no vídeo a entrevista as sensações de Carevic ao serviço do FC Famalicão.

Famalicão: Trail do Calvário regressa a 3 de maio com vertente solidária

A prova realiza-se na freguesia de Ruivães, com um trail longo de 23 km, um curto de 14 km e a caminhada da mãe de 8 km, no dia 3 de maio.

As inscrições decorrem até domingo, 26 de abril, podendo ser feitas através deste link https://sinctime.com/evento/450. O trail longo tem um custo de 20 euros, o trail curto de 15 euros e a caminhada de 10 euros. Com a inscrição, é oferecida uma t-shirt alusiva à prova.

A prova tem um cariz solidário e 1 euro de cada inscrição reverte para o Martim, um jovem da freguesia que nasceu com diversas complicações de saúde.

O trail longo começa às 8h30, o trail curto às 9h00 e a caminhada às 9h15.

Famalicão: Município oferece cadeira de rodas a atleta de basquetebol adaptado

Mamadu Djaló, que na presente época representa o Futebol Clube do Porto na equipa de basquetebol adaptado, recebeu do Município uma cadeira de rodas preparada especialmente para si e tem agora melhores condições para treinar e competir ao mais alto nível.

Numa partilha nas redes sociais o Presidente da Câmara, Mário Passos, descreve o atleta como “um exemplo de determinação e superação” e deseja “muito sucesso dentro e fora de campo”.

Famalicão: Município volta a promover a Universidade de Verão

A edição deste ano começa a 6 de julho, decorrendo até dia 10 do mesmo mês. As inscrições podem ser efetuadas de 4 de maio a 5 de junho, em www.famalicao.pt/universidade-de-verao-2026, tendo um valor de 30 euros que garante seguro, refeições, atividades, kit de participante e transporte de autocarro para as instituições.

A Universidade de Verão, uma iniciativa da Câmara Municipal, tem como principal objetivo apoiar os jovens na escolha do seu percurso formativo após o secundário.

Ao longo dos cinco dias, os participantes terão oportunidade de visitar laboratórios, oficinas tecnológicas e centros de investigação, bem como interagir com estudantes, professores e investigadores. O programa inclui ainda jogos, workshops, ateliers e atividades de trabalho em equipa, proporcionando uma experiência próxima da vida académica.

A edição deste ano, é feita em parceria com IPCA, CIOR, CENFIM, FORAVE, CITEVE, Universidade Lusíada e CESPU.

Famalicão: Duas vacas resgatadas de um poço em Arnoso Sta. Maria

A tarde desta quinta-feira fica marcada pelo resgate de duas vacas em Arnoso Santa Maria.

O alerta para a rua do Ferrão surgiu por volta das 14h54 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

A operação durou cerca de uma hora e os sete operacionais da corporação mobilizados para o local conseguiram resgatar, com sucesso, as duas vacas que caíram num poço.

Famalicão: Fim de semana de ouro para a Figueiredo’s Runners and Friends

No passado fim de semana, a equipa famalicense esteve em destaque ao conseguir prémios em duas provas nacionais.

No domingo, dia 19, Joaquim Figueiredo conquistou o título nacional de montanha na categoria M55.Na mesma prova, mas no escalão de M60, Vítor Figueiredo sagrou-se campeão nacional. Na prova que se realizou em Castro D’Aire, Carlos Gomes trouxe para casa o segundo lugar, em M65, assim como António Neto em M70. Vitor Coelho foi sexto no escalão M50.

No dia anterior, Joaquim Lopes sagrou-se vice-campeão nacional, no escalão M45, no Campeonato Nacional da Milha em Estrada, realizado em Eiras, Coimbra.