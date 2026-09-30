Dos oito espaços comerciais a concurso no Mercado Municipal só em dois casos foram apresentadas propostas; os outros (talho, peixaria, frutas e legumes, mais duas lojas exteriores) não tiveram concorrentes. O assunto foi levado a reunião da Assembleia Municipal (dia 25 de setembro) para aprovação dos concorrentes, mas as críticas fizeram-se ouvir pelo número de espaços sem propostas.

A oposição, pelo Chega, PS e CDU, apontou críticas às condições térmicas do edifício, principalmente no pico do verão e no rigoroso inverno. «É preciso perguntar porque não há interessados e o que a Câmara está a fazer para mudar esta realidade», interrogou Bruno Pereira, da CDU, incitando os responsáveis políticos da Câmara a ouvirem os comerciantes e os clientes do Mercado.

Segundo o líder da bancada do Chega, «o edifício, do ponto de vista estético é agradável, mas do ponto de vista funcional falta alguma coisa», atirou João Pedro Castro, lembrando que já tinha alertado para o problema.

Do Partido Socialista, Alexandra Moreira disse que a falta de interessados deve ser um sinal para a Câmara refletir. A deputada enumerou problemas que disse estarem a ser sentidos por comerciantes e utentes, como as condições climatéricas, infiltrações, dificuldades sentidas pela população idosa, duração das concessões (contratos).

Depois de ouvir estes reparos, o presidente da Câmara admitiu necessidade de «melhorias» das condições térmicas do Mercado, porque «não queremos que seja apenas um belíssimo prémio de arquitetura». Recordou a este propósito que é preciso encontrar uma solução que não colida com o projeto, que tem direitos de autor. Ricardo Mendes, do CDS, que já tutelou os Mercados e Feiras, admitiu que a preocupação da Câmara é antiga e que já foram estudadas soluções.