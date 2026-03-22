Famalicão: Mercado Nazareno e a encenação da Última Ceia em Novais

No próximo fim de semana, 28 e 29 de março, a freguesia de Novais une-se em torno da sua Mostra Comunitária. O certame, que terá lugar no adro da igreja, abre às 18h30 de sábado, com o Mercado Nazareno e a encenação da Última Ceia do Senhor.

No domingo, dia 29, a mostra abre às 9 horas e até ao final do dia há múltiplas atividades, com realce para a bênção dos ramos, procissão e eucaristia, tudo a partir das 9h45.

Esta mostra serve de «valorização das associações, instituições e atividades locais, reunindo a comunidade em torno daquilo que melhor caracteriza a nossa freguesia», relata o presidente da Junta de Freguesia.

Gustavo Lemos anuncia a participação de diversas associações, instituições, coletividades e expositores locais «que terão a oportunidade de apresentar o seu trabalho e as suas atividades».