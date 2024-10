Famalicão: Mercado Paleta das Cores anima a Praça D. Maria II, este fim de semana

Este fim de semana, a Praça D. Maria II vai acolher o Mercado Paleta das Cores, dedicado ao outono. Os visitantes poderão apreciar as diferentes cores associadas à atual estação do ano, através de artesanato, suculentas, hortícolas e outros produtos alusivos à época.

O mercado está aberto este sábado entre as 10h00 e as 20h00 e no domingo entre as 10h00 e as 18h00.