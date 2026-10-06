Os mercados urbanos “Vai à Vila” estão de regresso ao centro urbano, desta vez com foco nos sabores e associações de Famalicão.

Nos dias 10 e 11 de outubro vai realizar-se o Mercado Mesa Criativa onde a gastronomia e os sabores assumem o protagonismo. Haverá espaço para doces, salgados, licores, produtos artesanais e alternativas plant-based.

A programação inclui ainda a atuação da famalicense Helena Fernandes, no domingo, pelas 16h00.

O Mercado Mesa Criativa pode ser visitado no sábado, entre as 10h00 e as 21h00 e no domingo, entre as 10h00 e as 18h00.

Nos dias 24 e 25 de outubro, a Praça Dona Maria II vai receber várias associações do concelho dando visibilidade ao trabalho e às causas defendidas.

O Mercado Associativo decorre no sábado, dia 24, entre as 10h00 e as 20h00, e no domingo, dia 25, das 10h00 às 18h00. A tarde de domingo vai contar ainda com uma atuação de Sandy Kilpatrick, a partir das 16h00.