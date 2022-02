Famalicão: Mergulhadores procuram em lagoa por homem desaparecido na freguesia de Lousado

A formação de Calendário marcou presença na Milha Urbana Cidade de Vizela, a primeira etapa do Circuito Regional de Milhas, que se disputou no passado sábado, fechando a participação com três pódios. Maria Rodrigues (3ª) em iniciados, Adelino Fernandes (3º) em veteranos M50 e Tânia Silva (3ª) em seniores.

Outros atletas da equipa também conseguiram resultados meritórios, ajudando ao sexto lugar coletivo nos escalões de formação e ao sétimo posto dos escalões de juniores, veteranos e absolutos.

No domingo, no Trail Vale Dourado, na freguesia de Vale S. Cosme, em Famalicão, Armindo Araújo venceu a distância longa (25 kms) no escalão de veterano M50.