O guarda-redes e capitão do FC Famalicão, Ivan Zlobin, faz um balanço positivo da participação da equipa na Como Cup, em Itália, destacando a evolução do grupo durante a pré-temporada e reforçando a ambição de continuar a crescer antes do arranque oficial da época, que acontece dia 7 de agosto no António Coimbra da Mota, frente ao Estoril Praia.

Apesar da experiência vivida em solo italiano, o internacional russo garantiu que o foco esteve sempre na competição. «Sentimo-nos muito bem aqui, em Itália, mas o mais importante para nós é o torneio e os jogos. Acho que realizámos partidas de bom nível e jogamos de igual para igual com boas equipas, sempre com os pés no chão e com muita organização», afirmou.

Zlobin considera que a equipa está cada vez mais preparada, fruto do trabalho desenvolvido diariamente nos treinos. «Estamos cada vez mais preparados. A nossa equipa dá tudo em cada treino e em cada jogo. Mesmo sendo particulares, entramos sempre para ganhar. O que queremos vencer é o próximo jogo», sublinhou.

Questionado sobre a concorrência pela titularidade, o guardião mostrou total respeito pelas decisões da equipa técnica. «O treinador é quem decide e eu respeito sempre as suas escolhas. Espero que todos os jogadores façam o mesmo, porque isso é o mais importante para o espírito da equipa. Lutar pelo meu lugar não é novidade para mim, foi assim durante toda a minha carreira. Trabalho todos os dias, espero pela minha oportunidade e estou sempre preparado».

No clube desde 2020, Zlobin destacou, ainda, o crescimento que o FC Famalicão tem registado nos últimos anos, tanto a nível desportivo como estrutural. «Quando cheguei, o clube já tinha essa ambição de crescer e isso nota-se desde o primeiro dia. O FC Famalicão tornou-se uma casa para mim. Não cresce apenas de ano para ano, cresce todos os dias. As infraestruturas evoluíram, temos academia, melhores condições e um staff cada vez maior. Isso é muito importante».

Sobre a chegada do novo treinador e dos reforços para 2026/27, Zlobin mostrou-se satisfeito com a integração dos novos elementos. «Quero também deixar uma palavra aos novos jogadores, porque entraram muito bem no grupo. Estou feliz por termos recebido não só jogadores de grande qualidade, mas também bons homens, que querem ajudar o clube a crescer».

Questionado sobre as diferenças entre Hugo Oliveira e Carlos Carvalhal, o guarda-redes russo considera que, apesar de ambos terem «ideias parecidas», «são pessoas diferentes e cada um tem os seus princípios».

O capitão revelou, também, a forte ligação que criou com o concelho. «Os meus filhos nasceram em Famalicão e quero dar o meu melhor para que, no futuro, sintam orgulho da cidade e do clube». Por fim, deixou uma mensagem aos adeptos famalicenses, agradecendo o apoio demonstrado durante a participação na Como Cup. «O mais importante para nós é sempre o próximo jogo. Aproveito para lhes agradecer por terem viajado até Itália para nos apoiar, por mostrarem a camisola do FC Famalicão e todo o amor que têm pelo clube. Isso é muito importante».

Zlobin cumpre a sexta temporada ao serviço do emblema famalicense. Ao longo desse período, realizou quatro jogos pela equipa de sub-23 e soma 23 partidas pela equipa principal. / / Tiago Torres