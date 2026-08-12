Este fim de semana, a freguesia de Vermoim celebra a Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário com uma programação diversa. Já esta sexta-feira, destaque para a procissão de velas que vai realizar-se pelas 21h00, seguida pela atuação do grupo musical Toka e Dança. A sessão de fogo de artifício está agendada para a meia-noite e a animação segue pela madrugada com Los Bandidos.

No sábado pode assistir à atuação do Rancho Folclórico Santa Marinha de Lousado pelas 15h00 e à noite, Mickael Carreira sobe ao palco às 22h00. Segue-se o espetáculo de fogo de artifício e a animação com Meninos do Rio.

A Banda de Famalicão abre a festividade no domingo, a partir das 09h00, e a missa cantada está agendada para as 11h00. A procissão vai sair à rua durante a tarde, às 15h30, e uma hora depois atua o CNE de Vermoim. Segue-se o concerto da Banda de Famalicão e o encerramento da Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário por volta das 19h00.