Famalicão: Miguel Araújo regressa à Casa das Artes para três concertos

O cantor de “O capitão fantástico”, “Balada astral”, “Dona Laura” e “Os maridos das outras” vem a Famalicão para três concertos na Casa das Artes, na véspera do 25.º aniversário do espaço cultural famalicense, inaugurado a 1 de junho de 2001.

Os espetáculos de Miguel Araújo são em maio e estão marcados para o grande auditório nos dias 29 e 30 (às 21h30) e 31 de maio (às 18 horas).

Miguel Araújo vem apresentar o novo disco de originais, Por Fora Ninguém Diria, que chegou no início deste ano.