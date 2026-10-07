O deputado municipal Miguel Fidalgo, da Iniciativa Liberal, defendeu, em Bruxelas, que a política climática deve fazer parte das restantes áreas da governação, nomeadamente a energia, transportes, habitação, indústria, água, segurança e ordenamento do território. O liberal considera que estes temas estão interligados e se forem tratados dessa forma serão «mais eficazes na vida das pessoas».

Miguel Fidalgo defendeu, ainda, que a transição climática deve assentar em incentivos e em escolhas economicamente vantajosas para cidadãos e empresas. «As pessoas não vão mudar apenas porque lhes dizemos que uma solução é verde. Vão mudar quando essa solução for mais acessível, mais simples e economicamente mais vantajosa. Precisamos de criar um sistema que recompense a eficiência e a inovação, em vez de depender apenas de proibições e penalizações», frisou.

Nesta medida, considera que a política climática deve ser encarada como uma oportunidade para reforçar a competitividade e a segurança energética. E se as metas são europeias, o deputado aponta que é ao nível dos municípios que devem ser aplicadas. «A Europa define objetivos, mas são os municípios que os transformam em transportes, energia, gestão da água, espaços públicos e proteção civil. A política climática só continuará a ser uma prioridade se melhorar concretamente a vida das pessoas», sublinha.

Miguel Fidalgo representou a Iniciativa Liberal a nível nacional no YELL Summit 2026, em Bruxelas, no European Committee of the Regions (CoR), no âmbito do painel “Is climate change still a political priority?”