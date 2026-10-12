O famalicense Miguel Freitas, ao volante de Skoda Fabia Rally2, voltou a estar em destaque no Rally Series Castelo Branco, que se disputou no passado fim de semana. Depois da vitória na edição do ano transato, o piloto, que teve a companhia do navegador Ricardo Teixeira, terminou no 2.º lugar, a 17,6 segundos dos vencedores, Pedro Lago Vieira e Paulo Lopes. Uma classificação reveladora das aptidões do piloto famalicense, dado ter competido com pilotos bem mais experientes e com claras ambições na prova nacional.

No final, Miguel Freitas confessou «o enorme gosto voltar a sentir a emoção dos ralis ao volante». Refira-se que o famalicense é presença frequente em competições nacionais e internacionais do desporto automóvel, mas na função de engenheiro mecânico.