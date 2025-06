Famalicão: Miguel Lopes, Sandra Silva e Carlos Torrinha são os candidatos da CDU às vilas

Miguel Lopes, Sara Silva e Carlos Torrinha são os candidatos da CDU às vilas do concelho. Miguel Lopes foi presidente da Junta de Riba de Ave de 1990 a 2002, foi candidato à Câmara Municipal em 2021 e é o diretor artístico do coro do Hospital de Riba de Ave e do Grupo Coral de Guardizela – Guimarães.

Carlos Filipe Torrinha, operário têxtil, de 29 anos, faz parte da Comissão Concelhia de V.N. de Famalicão do PCP e avança para Joane.

Para Ribeirão é anunciada Sara Silva, operária têxtil de 39 anos. É dirigente do Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os-Montes, faz parte do Conselho Nacional da CGTP-IN e foi candidata pela CDU às eleições intercalares de Ribeirão, em 2023.

Os candidatos, «identificam-se com o poder local democrático» e consideram que a CDU «é a força para dar expressão e resolução aos problemas ainda não resolvidos» no concelho. Com estas candidaturas, a CDU proclama «um projeto alternativo para Vila Nova de Famalicão, que reforce o poder local e seja, assumidamente, de esquerda».