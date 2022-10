Famalicão: Miguel Magalhães já não é treinador do Ribeirão

Edgar Reis terminou na nona posição a Baja TT Norte de Portugal e foi o melhor dos pilotos da Team Transfradelos na prova, dado que Daniel Silva e Tiago Reis desistiram.

Edgar, navegado por Tiago Neves, fez uma corrida em crescendo, melhorando sempre a sua prestação no decorrer da prova. O nono lugar, assume, «está dentro dos objetivos que trazíamos e foi uma prova que nos deixa satisfeitos porque sentimos alguma dificuldade no início, mas fomos resilientes e terminar no Top10 acaba por ser positivo».

No primeiro dia, relata, «fizemos uma boa corrida no SS2, depois de uma manhã que não foi muito a nosso gosto». Arriscou mais no último Setor Seletivo e subiu três lugares na geral, «uma evolução que nos agrada», acrescenta Edgar Reis.

Menos sorte para Daniel Silva e Filipe Martins, que também estavam a fazer uma prova de trás para a frente, mas acabaram por abandonar, já na fase final do último Setor Seletivo. «Começamos na 30.ª posição no Prólogo e estávamos no final do Setor Seletivo 3 no 15.° lugar da geral e em primeiros no Grupo T8, mas 20km do final, numa ligeira saída de estrada, acabamos fora de prova», lamentou. O piloto diz, no entanto, que não foi tudo mau, porque «fizemos o nosso melhor ao longo da prova, e isso deixa-nos com boas perspetivas para o futuro».

Tiago Reis também não terminou, com o braço da suspensão da Toyota Hilux partido a ditar o abandono.