Famalicão: Miguel Ribeiro com os presidentes do Benfica, Porto, Sporting e Braga

A segunda edição do Thinking Football Summit, uma iniciativa da Liga Portugal, vai ter, entre outros convidados, Miguel Ribeiro.

O presidente da SAD do Futebol Clube de Famalicão será um dos oradores do evento que vai decorrer entre os dias 7 e 9 de setembro. O encontro, tido como um projeto âncora do panorama europeu, visa debater a indústria do futebol profissional e explorar a vertente empresarial e de negócio que o desporto-rei oferece.

O líder da SAD famalicense repete a presença da edição inaugural do evento, fazendo parte de um painel de oradores onde constam os presidentes do FC Porto (Pinto da Costa), SC Braga (António Salvador), SL Benfica (Rui Costa), Sporting CP (Frederico Varandas) e Vitória SC (António Miguel Cardoso). Os presidentes destes clubes vão partilhar as suas experiências de liderança num evento no qual é expectável que estejam vários agentes desportivos nacionais e internacionais.

A escolha por Miguel Ribeiro, pelo segundo ano consecutivo, por parte da organização, reforça a importância e projeção alcançadas pelo clube no panorama nacional. Prestes a começar uma inédita quinta presença consecutiva do clube na I Liga Portuguesa, o Famalicão tem conquistado espaço de relevo na alta-roda do futebol nacional. Depois da subida à I Liga no primeiro ano da constituição da SAD – consumando o regresso ao escalão principal 25 anos depois – o emblema famalicense tem pautado a sua presença pela estabilidade no campeonato. Depois da espetacular campanha na primeira época – 6.º lugar, a escassos segundos de garantir a qualificação europeia (perdida na Madeira) – o emblema famalicense terminou as restantes três edições no 9.º lugar (2020/2021) e na 8.ª posição (2021/2022 e 2022/2023).

Estas classificações – algumas das quais têm alimentado um inédito e sonhado apuramento para as provas europeias até bem perto do final dos campeonatos – sustentam o desígnio traçado por Miguel Ribeiro aquando da criação da SAD. O líder diretivo manifestou, desde sempre, e reiterou recentemente em entrevista a Cidade Hoje, o desejo de colocar o Futebol Clube de Famalicão no topo do futebol português, desafio que, pelas campanhas na I Liga e das proveitosas transferências que tem conseguido realizar, fazem do clube uma marca muito relevante no futebol português.

Ao longo deste trajeto desportivo, o Famalicão tem, todavia, vivido com uma grande dificuldade. As condições do Estádio Municipal apresentam-se, reconhecidamente, como um entrave para a concretização do desejado plano de crescimento encetado pela SAD que já várias vezes fez eco de uma urgente intervenção no recinto que é propriedade do Município.

Aliás, este foi tema que voltou a ser debatido na visita do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, às instalações do Futebol Clube de Famalicão, em abril passado. O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, presente nessa visita, reconheceu a necessidade de uma intervenção, esclareceu que o processo de requalificação está em curso, avançando inclusivamente que poderá haver novidades até ao final do ano.