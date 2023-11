Famalicão: Miguel Ribeiro vence prémio Excelência da Gala do Desporto

O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, foi distinguido, na noite deste domingo, na Gala do Desporto, com o galardão Excelência. A distinção maior da iniciativa promovida pela Câmara Municipal e que distingue clubes e atletas pelos seus feitos desportivos.

FC Famalicão foi considerado o clube/associação do ano, enquanto que João Pinheiro o melhor árbitro. Vítor Barros, que levou os sub-19 do Famalicão a inédito título nacional, foi escolhido como o melhor treinador. A jovem hoquista do FAC, Clara Carvalho, e Gustavo Sá, do FC Famalicão, são os atletas revelação.

Jorge Silva, ex- presidente do Famalicão, foi reconhecido como dirigente do ano.

Segundo votação final pelo público o Campeonato Concelhio de Resistência 3 Horas BTT foi considerado o evento do ano.