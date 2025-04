Famalicão: Miguel Rocha convocado para o Europeu sub-23 de hóquei em patins

Depois do encerramento do Intermarché de Famalicão, na freguesia de Calendário, começa agora a desenhar-se o futuro do espaço. Para além da instalação de uma nova marca do Grupo Mosqueteiros, está confirmada a abertura de um ginásio de uma cadeia internacional.

Trata-se de um espaço de um grupo com origem na Alemanha, atualmente em expansão no nosso país, conhecido por oferecer ginásios modernos e acessíveis à prática de exercício físico, com diversas valências. O novo ginásio no antigo Intermarché de Famalicão contará com mais de 2300 metros quadrados de área, distribuídos por várias zonas de treino, sendo expectável que a abertura aconteça ainda no decurso deste ano.

A transformação do antigo supermercado deverá ocorrer num curto espaço de tempo, no entanto, enquanto as obras decorrem, a galeria comercial e o posto de combustível mantêm-se em funcionamento.