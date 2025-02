Famalicão: Miguel Roque integra Comissão Coordenadora Distrital do BE

No passado sábado, foi eleita a Comissão Coordenadora Distrital do Bloco de Esquerda de Braga. A votos só esteve uma lista, que obteve 87,5%, da qual faz parte o famalicense Miguel Roque que, em março passado, integrou a lista do partido, em quinto lugar, nas eleições Legislativas.

A lista vencedora, liderada por Ricardo Jorge Cerqueira, de Vila Verde, promete que nas próximas Autárquicas dará prioridade «à criação de alianças sociais em projetos locais de transformação política à esquerda, que sejam alternativas à governação autárquica de PS e PSD». Neste sentido, já iniciou conversações com com o PCP, o PAN e o Livre. Apesar desta busca de alianças, defende que o BE deve apostar na criação de estruturas concelhias (Comissões Coordenadoras e/ou Núcleos) «capazes de dinamizar o partido no maior número de concelhos do distrito e desenvolver bases para apresentar candidaturas autárquicas».