Famalicão: Milha da Cerveja está de regresso a Vermoim

Estão a decorrer,.em Riba de Ave, as festas a S. Pedro, festividades que contam com a presença do cantor Zé Amaro, com concerto agendado para a noite (22h30) deste sábado.

Esta quinta-feira, às 19 horas, decorre uma eucaristia solene, prosseguindo a festa na noite de sexta-feira, a partir das 21 horas, com as atuações da Academia OAMIS, das Marchas Populares a São Pedro e dos Los Bandidos.

No sábado, às 10 horas, decorre o quinto encontro de clássicos e, à tarde, pelas 14h30, atuam os Bombos Didáxis. A noite está, então, reservada para a música. Primeiro, às 21 horas, com Liliana Oliveira & Coração Minhoto, até à entrada em palco, às 22h30, de Zé Amaro.

No último dia, às 11h15, decorre uma eucaristia solene; às 16h30, entrada a Fanfarra dos BV Riba de Ave; 17 horas, procissão solene; 18h30, concerto da Banda de Música de Riba de Ave; 21 horas, atuação dos ranchos Divino Salvador de Delães, Oliveira Santa Maria e ACR Conde. Uma sessão de fogo de artifício encerra a festa.