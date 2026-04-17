Famalicão: Milha Urbana condiciona circulação automóvel no centro da cidade

Famalicão: Workshop sobre Suporte Básico de Vida em Vermoim
Na tarde do dia 2 de maio, a partir das 14h30, o salão sobre da Junta de Freguesia de Vermoim recebe um workshop sobre Suporte Básico de Vida. Trata-se de uma iniciativa da autarquia local, em parceria com os Bombeiros Voluntários Famalicenses que visa dotar os participantes de conhecimentos essenciais para atuar em situações de emergência e contribuir para a segurança de todos.
O workshop é dirigido a toda comunidade, mas carece de inscrição em: https://forms.gle/ndK41rL6cPBXHsDf6
Famalicão: GD Joane confirma Sérgio Campos e revela restante equipa técnica
Francisco Leite, Cláudio Araújo e Eduardo Ripas fazem parte da nova equipa técnica do GD Joane, liderada por Sérgio Campos. O clube fez o anúncio oficial na manhã desta sexta-feira.
O famalicense Sérgio Campos, de 29 anos, treinou esta época a AD Esposende e, antes, a AD Ninense, em apenas 13 jogos da época passada.
O GD Joane ocupa o oitavo lugar, com 41, da pró nacional da AF Braga. Este domingo, recebe Os Sandinenses.
Famalicão está na mira da indústria militar e aeroespacial
Há peças made in Famalicão incorporadas na relojoaria, em satélites aeroespaciais, na medicina, meteorologia, na ótica e na área da defesa. A YSIUM é a responsável pela produção destas peças de alta precisão e exigência técnica, que incorporam muito conhecimento e inovação, o que traz, também, valor acrescentado. Neste momento, e devido às circunstâncias atuais, produz mais para a vertente da mobilidade e para a indústria militar, desde as armas usadas por snipers aos tanques de guerra Leopard 2.
A YSIUM, instalada na antiga fábrica da Leica, em Antas, existe desde 2014, pela mão do empreendedor Hugo Freitas. Inicialmente, e devido a um acordo, o único cliente era a empresa alemã de óticas; a partir de 2020, Hugo Freitas abriu as portas a outros clientes, de outras áreas da indústria, de todas as partes do mundo. Fatura já 10 milhões de euros. «O crescimento tem sido sustentado, com recurso a capitais próprios» e o futuro é o caminho da consolidação, realça o empreendedor.
Esta empresa usa a tecnologia mais avançada que existe na área, incluindo robótica, mas o empresário Hugo Freitas afirma que o colaborador continua a fazer a diferença. Em 2026, são 70 os profissionais da YSIUM. Homens e mulheres, com uma média de idades de 33 anos, formados, na maioria, nas próprias instalações.
Hugo Freitas, licenciado em Engenharia dos Materiais, não teve medo de arriscar em plena pandemia, porque sentiu que era um momento para «aproveitar oportunidades» e continua a abraçar os desafios mais difíceis que lhe são colocados. Tem uma premissa: trabalha em conjunto com os clientes, desde a idealização do protótipo (que pode demorar um dia ou um mês) até à produção da peça e montagem.
Pela singularidade do seu segmento e conhecimento que incorpora, a YSIUM foi integrada no roteiro “Famalicão Created In” e recebeu a visita do presidente da Câmara esta quinta-feira, dia 16 de abril. Mário Passos realçou a importância de Famalicão ter uma indústria diversificada, altamente especializada e 100% para exportação e elogiou Hugo Freitas, «um exemplo da capacidade empreendedora famalicense» que abraçou «um projeto desafiante e altamente complexo, com ousadia e intuição à mistura». Acrescenta que a empresa é o espelho do que acontece no concelho em relação à opção pelo valor acrescentado e pela inovação.
Famalicão: Concelho tem 32 “Pontos Biblioteca”
Famalicão tem, atualmente, 32 bibliotecas escolares interligadas à Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco. Os mais recentes “Pontos de Biblioteca” nasceram nas escolas básicas de Oliveira Santa Maria e Pousada de Saramagos, esta inaugurada na passada terça-feira.
Esta nova valência, que passa a servir cerca de 80 alunos, nasce com o propósito de estreitar a relação das crianças com os livros, facilitando o acesso ao conhecimento e incentivando o prazer de ler logo nos primeiros anos de escolaridade.
Famalicão celebra Dia Internacional dos Monumentos e Sítios focado “Património Vivo”
Sob o tema “Património Vivo”, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é celebrado este sábado com um programa focado na valorização da arqueologia do noroeste peninsular. A iniciativa, que é de entrada livre, decorre nos Serviços Educativos do Parque da Devesa, a partir das 15h00, inclui a apresentação do livro “Saunas Proto-históricas na Península Ibérica”, publicado pelo Real Instituto de Estudios Asturianos.
A sessão conta a vereadora da Cultura do município de Famalicão, Susana Pereira, e com as intervenções dos investigadores Ángel Villa Valdés, Marco García Quintela e Armando Coelho F. da Silva, que abordarão o simbolismo e a arquitetura destes monumentos, como a icónica “Pedra Formosa”. O programa termina com uma visita guiada à reconstituição do balneário do Alto das Eiras, às 17h30, convidando o público a descobrir de perto este património milenar.
Famalicão: Motociclista ferido após despiste em Ribeirão
Na manhã desta sexta-feira, um motociclista sofreu ferimentos após ter-se despistado à saída da rotunda próxima ao Central Park, no sentido Ribeirão – Famalicão.
Para o socorro foi acionada a Cruz Vermelha de Ribeirão que transportou a vítima, com ferimentos ligeiros, para o hospital de Famalicão.