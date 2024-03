Famalicão: Milho d`Oiro e ACDAR continuam a festejar os 50 anos do 25 de Abril

Famalicão: Pedome está mais perto do título na 1.ª divisão

Com uma vantagem de 14 pontos sobre a Outeirense (2.º classificado), o Pedome pode já fazer a festa na próxima jornada, a 6 de abril, se pontuar em Castelões e a Outeirense não vencer o Grac.

É que na última jornada, a Outeirense perdeu diante da Aderm (2-0), e o Pedome venceu na Portela Santa Marinha, frente à Adespo (foto). Isto faz com que o Pedome esteja a uma curta distância para voltar a colocar as mãos no título concelhio, quando faltam jogar ainda cinco jornadas.

Porém, a vitória sobre a Adespo só foi conseguida nos instantes finais da partida. O Pedome terminou a primeira parte a vencer, mas a vantagem foi anulada pela Adespo já no segundo tempo. Contudo, o triunfo foi assegurado nos últimos minutos, colocando o Pedome numa posição muito confortável. Já a Adespo manteve o 4.º lugar (27 pontos).

Quem continua irregular é a Outeirense (30 pontos), que voltou a não pontuar nesta jornada. A derrota na Aderm só não teve consequências maiores porque o Mal (3.º classificado, 28 pontos) perdeu na deslocação ao terreno da Acura (5-2). De resto, com este triunfo, a Acura conseguiu aproximar-se dos quatro primeiros, ficando a apenas um ponto da Adespo.

Já a Aderm continua a recuperar, após um início de época atribulado. Manteve a 7.ª posição, mas está cada vez mais próximo do 6.º lugar, ocupado pelo Castelões que não pontuou na deslocação ao reduto do Landim (6-3), equipa que ocupa a penúltima posição (15 pontos).

Destaque também para a vitória do S. Martinho em casa da Grac (1-2). Um triunfo que permitiu ao S. Martinho ultrapassar a Grac na tabela classificativa, apesar de manterem os 19 pontos. O S. Martinho é 8.º, o Grac é 9.º.

Já o Covense venceu o último classificado, o Barrimau, por 8-2. O Covense é antepenúltimo classificado, com 16 pontos, e o Barrimau tem 9 pontos.

No próximo fim-de-semana o campeonato da 1.ª divisão é interrompido por causa da Páscoa, regressando no dia 6 de abril, com os seguintes jogos: Castelões-Pedome, Barrimau-Acura, Outeirense-Grac, Aderm-Adespo, Landim-Mal e S. Martinho-Covense.

2.ª Divisão, Jasp atrasa-se na corrida pela promoção

A jornada 12 colocou frente-a-frente o 1.º e o 3.º classificados, respetivamente Esmeriz e Jasp, mas a vitória do Esmeriz em Seide S. Paio (foto), por 1-2, fez atrasar a Jasp na corrida pela promoção.

A turma de Seide mantém, todavia, intactas as aspirações, apesar de ter visto o Lousado a aproximar-se do 3.º lugar. O Lousado venceu o Gavião, por 1-2, e está a dois pontos da Jasp. Já o Gavião é 7.º, com 13 pontos.

O Riba d´Ave HC, 2.º classificado, mantém a perseguição ao Esmeriz. Os de Riba de Ave venceram a Arpo (1-5) e estão a um ponto do líder. A Arpo é 9.º, com 9 pontos.

O Novais, que venceu o Miradouro, por 6-2, está também focado no terceiro posto. A equipa de S. Simão de Novais ocupa a 5.ª posição com os mesmos pontos dos Lousado (20 pontos). Já o estreante Miradouro mantém o último lugar, com 3 pontos.

A Flor do Monte e o Louredo não foram além de um empate a uma bola e mantiveram a posição na tabela classificativa. O Louredo é 8.º com 10 pontos; a Flor do Monte é penúltima, com 8 pontos.

A Adere folgou nesta jornada e é 6.º classificado com 14 pontos.

No próximo sábado joga-se a 13.ª jornada, com as seguintes partidas: Riba d´Ave HC-Flor Monte, Esmeriz-Novais, Miradouro-Gavião, Lousado-Arpo, Louredo-Adere. A Jasp folga nesta jornada.

Veteranos, Grac sobe ao 3.º lugar

A última jornada do campeonato de veteranos provocou apenas uma mudança na tabela classificativa: o Grac venceu em casa do Pedome, por 4-5, e ultrapassou o adversário na tabela classificativa. O Grac é agora 3.º classificado, o Pedome é 4.º, apesar de ambos terem os mesmos pontos (30).

Tudo igual na frente. O líder Cajada mantém uma vantagem confortável de 8 pontos sobre o 2.º classificado, a Oliveirense. Ambos venceram nesta jornada. O Cajada bateu as Lameiras por 3-6; a Oliveirense ganhou ao Barrimau (2-1). A equipa das Lameiras é 8.ª (19 pontos), o Barrimau 11.º (7 pontos).

A Outeirense, 5.ª classificada, goleou o penúltimo classificado, o 1.º de Maio, por 9-3; já o Esmeriz foi a Gavião vencer o Bairrense, por 2-5. O Esmeriz é 10.º (17 pontos) e o Bairrense é último classificado, com 6 pontos.

A Acura folgou nesta jornada e ocupa a 9.ª posição, com 19 pontos.

O jogo Covense-S. Mateus foi adiado para data a designar.

O campeonato de veteranos só regressa a 5 de abril, com os seguintes jogos: Grac-Outeirense, 1.º de Maio-Lameiras, Cajada-Covense, Esmeriz-Oliveirense, Barrimau-Pedome, Acura-Bairrense. S. Mateus folga nesta jornada.