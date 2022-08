Famalicão: Minipreço encerra loja em Riba d’Ave

A Escola Básica de Vilarinho das Cambas, em Vila Nova de Famalicão, abriu o seu parque desportivo a toda a comunidade e a partir de agora os vilarinhenses têm um novo recinto para a prática desportiva.

O momento foi assinalado na passada sexta-feira, 29 de julho, numa tarde animada e com muito futebol que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, que se fez acompanhar pelo vereador da Educação, Augusto Lima, e pelo vereador do Desporto, Pedro Oliveira.

O autarca famalicense realçou as “excelentes condições” do espaço exterior da escola do 1.º ciclo de Vilarinho das Cambas, nomeadamente do campo de jogos que para além de servir a comunidade educativa está também agora à disposição de toda a comunidade de Vilarinho.

“Felizmente em Famalicão temos a sorte de contar com instituições que se envolvem ativamente com a comunidade. O que está a acontecer aqui hoje em Vilarinho das Cambas é exemplo disso mesmo e quem sai a ganhar são os vilarinhenses”, disse Mário Passos.

Satisfeita estava também a presidente de Junta, Judite Costa. “Queremos uma comunidade dinâmica e ativa e, por isso, só posso esperar que os vilarinhenses tirem o máximo partido deste espaço, cujas regras de utilização podem ser consultadas na sede da Junta de Freguesia”, referiu.

Recorde-se que a Escola Básica do 1.º Ciclo de Vilarinho das Cambas beneficiou, recentemente, de obras de melhoramento. A obra implicou um investimento municipal de quase meio milhão de euros, com a reabilitação total do edifício, assim como melhoramento dos espaços exteriores, com a criação do campo de jogos, entre outros.