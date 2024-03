Famalicão: Ministério da Defesa “fica em boas mãos”

O Conselho de Disciplina da AF Braga determinou que devem ser jogados os minutos em falta da partida entre o Forjães e o Joane. Este jogo, da vigésima primeira jornada da pró nacional, foi interrompido aos 80 minutos, porque o árbitro entendeu não ter condições de segurança para prosseguir com a partida, quando a equipa joanense vencia, confortavelmente, por 1-3.

Deste modo, a equipa de Duarte Nuno está a pouco mais de dez minutos para regressar ao primeiro lugar da principal prova da AF Braga. Com 26 jornadas disputadas, o Maria da Fonte lidera com 54 pontos, mais dois que o Joane que tem a conclusão daquela partida por fechar.

Acresce à decisão do Conselho de Disciplina uma multa de 100 euros para o Forjães, duplicando para o Joane, ou seja 200 euros. Às duas equipas é aplicado um jogo de interdição. Os dois emblemas são, ainda, obrigados a pagar as custas do processo. Esta decisão do Conselho de Disciplina foi conhecida na noite desta quinta-feira.

Recorde-se que após a decisão do árbitro, os treinadores do Forjães e do Joane manifestaram o seu desacordo pelo fim abrupto da partida. Ambos consideraram que, após o terceiro golo joanense, nada aconteceu para que o árbitro tomasse a decisão que tomou.