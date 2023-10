Famalicão: Ministra da Habitação apresentou principais compromissos do Orçamento de Estado para 2024

A Federação Distrital de Braga e a concelhia de Vila Nova de Famalicão do PS convidou Marina Gonçalves, na qualidade de militante do PS e que também é Ministra da Habitação, para explicar a proposta de Orçamento de Estado para 2024, já apresentado no Parlamento.

A iniciativa, chamada PS Presta Contas, decorreu no dia 17 de outubro, no Centro de Estudos Camilianos, em Seide, e contou também com intervenções do presidente da Comissão Política Concelhia do PS, Eduardo Oliveira, e do presidente da Federação Distrital de Braga, Frederico Castro.

«Com esta proposta de orçamento para 2024, prestamos contas da confiança e credibilidade do país com um orçamento que protege as famílias e as empresas», referiu a governante. Na opinião de Marina Gonçalves, o Orçamento «reforça os rendimentos das famílias, fortalece o investimento e protege o futuro das atuais e novas gerações».

Eduardo Oliveira, presidente da concelhia de Vila Nova de Famalicão, disse que esclarecer a população é uma obrigação de uma sociedade democrática informada. Sobre o Orçamento, o socialista famalicense destacou que o valor estimado para a saúde é o maior de sempre em Portugal.