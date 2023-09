Famalicão: Ministro Costa e Silva visitou CITEVE e CENTI

O Ministro Economia e do Mar, António Costa Silva, visitou, na passada sexta-feira, as instalações do CITEVE e do CENTI.

Depois de uma reunião de trabalho, com o presidente do Conselho de Administração, António Amorim, e Braz Costa, diretor-geral, o ministro conheceu as tecnologias e competências instaladas nos dois centros tecnológicos, bem como os desenvolvimentos e projetos em curso.

Recorde-se que Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário e o Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes, em Vila Nova de Famalicão, estão a desenvolver vários projetos que receberam cerca de 80 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência.