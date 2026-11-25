A Escola Secundária pe. Benjamim Salgado vai ser inaugurada esta sexta-feira, dia 27 de novembro, às 9h30, com a presença do Ministro da Educação, Fernando Alexandre, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Mário Passos, entre representantes da Escola e de outras instituições.

Os cerca de 1200 alunos regressaram à nova Escola no dia 6 de novembro, depois de um período de quase dois anos instalados em monoblocos, na mesma freguesia, mas num outro local.

Recorde-se que a Escola, cuja construção datava da década de oitenta, sofreu obras profundas, no valor de 20 milhões de euros, com financiamento do PRR. O maior investimento público de Famalicão.

As melhorias são visíveis no interior e exterior, com a recuperação de blocos letivos, com salas e laboratórios novos; no pavilhão desportivo, no auditório, biblioteca, cantina, etc. Os jardins e arruamentos também são novos.

Com esta expansão e modernização, a escola passa a dar resposta ao aumento da oferta formativa, podendo a capacidade máxima atingir a curto prazo os 1600 alunos.