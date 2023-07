Famalicão: Mogege celebra Santa Marinha com programa que vai até domingo

Este fim de semana decorrem, em Landim, as festividades em honra de Santa Marinha, com a abertura, este sábado, às 8 horas, com uma salva de morteiros. Durante o dia, a fanfarra do CNE vai percorrer as ruas da localidade e, às 21h30, decorre uma procissão de velas, com saída e regresso na capela. Uma hora depois, há música com Jess e o grupo Ukapa, encerrando com uma sessão de fogo.

No domingo, às 10 horas, celebra-se missa solene com sermão, continuando as cerimónias religiosas, com oração Mariana, seguida de procissão, a partir das 16h30.