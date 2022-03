Famalicão: Mogege ganha multibanco junto à junta

Solidários com o povo ucraniano, algumas empresas e particulares do concelho de Vila Nova de Famalicão juntaram-se na criação do movimento “Peace in Motion” para ajudar todos aqueles que fogem de um país em guerra.

Durante os últimos dias, a população foi desafiada a deixar donativos em vários parceiros deste movimento. O material recolhido seguiu, na manhã desta terça-feira, para uma zona de fronteira entre a Polónia e a Ucrânia (centro logístico de Chelm), numa carrinha onde também segue o grupo de famalicenses.

Depois de descarregados os donativos, o grupo pretende trazer para Portugal alguns refugiados e oferecer-lhes condições para que possam retomar a vida em segurança.