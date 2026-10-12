Este domingo, a freguesia de Mogege inaugurou a nova Casa Mortuária, um espaço com mais conforto, funcionalidade e dignidade para acolher a comunidade da freguesia.

Construída junto à igreja paroquial da freguesia, a obra representa um investimento municipal de 230 mil euros que inclui a construção da estrutura do edifício, o fornecimento e revestimento de paredes exteriores e interiores, tetos e pavimentos, a execução de caixilharias e carpintaria interior, bem como de equipamento sanitário e arranjos exteriores.

“As casas mortuárias são fundamentais para proporcionar condições adequadas a estes momentos de despedida e queremos que todas as quarenta e nove comunidades de freguesia disponham deste equipamento”, afirma Mário Passos, presidente da Câmara Municipal, aquando da inauguração. Opinião também partilhada por Manuel Serafim, presidente da Junta de Freguesia, que aproveitou o momento para agradecer a todos os envolvidos na obra que “há muito era desejada”.